福特调降今年中国轿车市场增长预估

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月26日电---福特汽车(F.N)亚非业务总裁Joe Hinrichs周一表示,在中国政府取消多数刺激政策後,该汽车公司将今年中国轿车市场增长预估调降至大约5%.
"将近年初时我们预计中国轿车市场将增长5%至10%,当时是在12月份,但事实上,增长率很接近5%."Joe Hinrichs在北京对记者称.
他表示,轿车销售通常在第四季略微增加,但全年增长率仍将处于约5-6%区间.
2010年中国总体汽车销量为1,800万辆,但在政府终止对小轿车销售的税收激励政策,并取消对农村地区货车购买人的补贴後,中国汽车市场走势转向,增长更加迟滞.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
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