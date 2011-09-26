美国8月新屋销售数据突显楼市艰难

* 美国独栋新屋销售8月下降2.3%

* 尽管抵押贷款利率较低,但销售下滑

路透华盛顿9月26日电---美国独栋新屋销售和价格8月双双下降,尽管抵押贷款利率处于历史性低位,突显决策者在提振楼市方面步履维艰.

即便抵押贷款利率降至至少1970年代初以来低点,但就业市场迟滞不前,且市场存有大量待售成屋,打压新屋销售.

美国商务部周一公布,美国8月新屋销售较上月下降2.3%,年率为29.5万户,为六个月低点,符合分析师预估.该数据未能缓解对美国或再度陷入衰退的担忧.[ID:nCN1987985]

房屋售价中值亦较前月下降,并较上年同期低7.7%.

Wells Fargo Advisors策略师Gary Thayer表示,"没有迹象显示处于低位的按揭利率对楼市有帮助."

美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周推出新举措进一步缓解购房者的信贷压力,但分析师称按揭利率水平并不是购房的主要障碍.

许多经济学家对降低利率的效果持怀疑态度,因为数百万美国人所要付出的按揭贷款高于自己的房产价值,这实际上会将购房者束缚在自身的地产上,并妨碍他们进行再融资以降低按揭成本.

浏览新屋销售图表,请点选:(r.reuters.com/waq93s)

浏览成屋销售图表,请点选:(r.reuters.com/nyn33s)

过去十年房地产繁荣时期遗留下来的沉重债务负担也让消费者谨慎支出.

今年上半年美国经济增长大幅放缓,美国似更容易受到欧洲债务危机升级的冲击.

美国股市周一大幅收涨,有关欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.[ID:nCN1988489]

欧元区官员正在致力于增强其救助基金的能力,以更有效地应对区域内的主权债务危机.

美国商务部周一公布,7月修订後的新屋销售略提高至30.2万户.8月房屋供应量也跌至了纪录低点.

上周公布的数据显示,美国8月房屋开工下降,拖累经济成长.

Action Economics经济学家Michael Englund称,"楼市已经糟糕得不能再糟糕了."(完)

--编译 李爽/张荻;审校 张涛

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