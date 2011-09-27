温家宝敦促朝鲜重返六方会谈

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京9月26日电---中国国务院总理温家宝周一敦促朝鲜重返朝核六方会谈。
中央电视台援引温家宝对朝鲜内阁总理崔永林（Choe Yong Rim）的话称：“中方希望有关各方保持接触对话，改善关系，早日重启六方会谈。”
温家宝在人民大会堂会见崔永林时称：“这有利于半岛的和平稳定和东北亚的长治久安。”
朝韩核谈判代表上周在北京会晤，这是两个月来双方第二次举行会谈，但未能消除举行新一轮六方会谈前提方面的分歧。
朝鲜领导人金正日上月访问俄罗斯和中国期间曾表示，愿意无条件重启六方会谈，致力于实现半岛无核化。
中央电视台称，崔永林向温家宝再次表明了上述立场。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。