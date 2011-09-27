德勤被指审计失误 面临巨额求偿

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透9月26日电---全球最大会计暨顾问公司德勤(众信, Deloitte Touche Tohmatsu)[DLTE.UL]周一挨告,因其在就一家大型民间抵押贷款机构进行帐务审计时,未能及时发现诈欺行为,而该机构在美国房市崩盘期间倒闭.
监管已破产的Taylor, Bean & Whitaker Mortgage Corp(简称TBW)的信托人、以及TBW一家子公司向迈阿密巡回审判法庭提出诉状,合计求偿76亿美元.
其中一份诉状指出,德勤"认定TBW在2001至2008年间的财务报告准确,具有偿债及永续经营能力."
"尽管德勤信誉卓着,且为前四大会计公司之一,TBW的财务报表及其规画的亮丽前景全是虚假."诉状称.
德勤发言人称,"诉状内容完全与实情不符."
这是针对会计公司在信贷危机中所扮演角色所提出的最新一起诉讼.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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