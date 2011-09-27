波音称787客机10年内可达盈亏平衡

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透西雅图9月26日电---波音(BA.N)董事长兼执行长麦克纳尼（Jim McNerney）周一称，该公司预计10年内其每架787客机可达到现金收支平衡。
波音采取“项目会计制度”，即将飞机建造成本分摊到几年内，麦克纳尼告诉记者：“若基于这样的计算方式，我们一开始就能盈利。”
但他解释道，要实现该项目现金收支平衡，还需要几年时间。
有说法称787项目“烧钱”的情况将持续至2020年代，麦克纳尼则称：“你可能问何时能实现现金收支平衡，这还得过好几年，但不会像你们说的那麽晚。”
当被问及10年内能否达到现金收支平衡，他给出了肯定的答复。
麦克纳尼称，波音相信到2013年底前，每月787客机产能将从目前的两架提升至10架。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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