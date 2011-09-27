中国股市盘前看点--9月27日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区8月民间贷款和M3货供额

--美国8月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数

--美国7月标普/CaseShiller房价指数

--美国9月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数

--美国9月经济谘商会消费者信心指数

**宏观经济及政策面**

--为进一步推进清洁发展机制项目在中国有序开展,国家发改委等四部委近日发布有关办法,提出清洁发展机制项目合作在中国的重点为节约能源和提高能源效率、开发利用新能源和可再生能源、回收利用甲烷.

**重点行业和公司**

--中国建筑(601668.SS)周二公告称,近期获得10个建筑施工项目,项目总额达249亿元人民币,达去年公司营业收入的6.7%.

--面对巨大的资本压力,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)拟再度经由发债融资.该行周二发布董事会公告称,拟新增发行不超过700亿元人民币次级债,期限不短于五年,用于补充资本.

---针对上日公司A股和H股股价双双大跌,中国第二大寿险公司--中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SS)周二刊登公告称,公司经营状况正常,财务稳健,目前没有应批露而未披露的信息.

**新股动态**

--长城汽车(2333.HK)周二宣布,其A股首次公开发行(IPO)中网上资金申购的2.44亿股股票将于周三(9月28日)起上市交易

**海外动向**

---美国股市周一大幅收涨,有关欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.道琼工业指数大涨272.38点,或2.53%,报11,043.86;标准普尔500指2.53攀升26.52点,或2.33%,报1,162.95点.

**关键点位**

--沪综指有望重新夺回2,400点整数关口.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

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