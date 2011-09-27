27日盘前分析：短线不排除考验2319点

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
昨日在中国平安为首的领跌下，A股市场迎来黑色星期一，沪综指不仅跌破2400点关口，同时再次刷新本轮调整新低。
中国平安A股昨日接近跌停，H股盘中最大跌幅超过14%。中国平安新闻发言人表示，目前中国平安主要大股东没有抛售公司股票及相关计划，公司目前既没有再融资计划，也没有投资任何欧洲债券等。
昨日大盘下挫，除了中国平安受传言影响跳水导致市场恐慌情绪升温，还有受到欧美债务危机的影响，同时A股内部症结也是主因。
一方面，新股扩容压力不减反增，对市场抽血作用明显，导致投资者信心严重不足。再加上紧缩政策延续以及银行股再融资传闻甚嚣，使得市场资金面日益捉襟见肘。
另一方面，通胀居高不下，管理层继续表态调控基调不变，短期而言，政策放松的可能几乎为零。
总的来说，短期大盘不排除考验2319点的可能，未来大盘难改弱势，昨夜欧美市场回升，对A股起到一定积极作用，但是能否走出超跌反弹，还有待进一步观察。
消息面，多家券商基金仓位测算报告显示，9月以来，尽管A股不断下跌，但开放式股票型基金仓位不断攀升。业内人士称，因测算模型不同，各家券商所测算出的基金仓位存在差异，但从整体看，仍反映出开放式股票型基金在9月主动小幅加仓。
另外，证监会有关部门负责人26日表示，日前草拟的《分级基金产品审核指引》明确，目前仅发展融资模式分级基金，限定分级份额初始杠杆率。指引自26日起向基金管理公司及托管银行徵求意见。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。