27日盘前分析：短线不排除考验2319点

昨日在中国平安为首的领跌下，A股市场迎来黑色星期一，沪综指不仅跌破2400点关口，同时再次刷新本轮调整新低。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日在中国平安为首的领跌下，A股市场迎来黑色星期一，沪综指不仅跌破2400点关口，同时再次刷新本轮调整新低。

中国平安A股昨日接近跌停，H股盘中最大跌幅超过14%。中国平安新闻发言人表示，目前中国平安主要大股东没有抛售公司股票及相关计划，公司目前既没有再融资计划，也没有投资任何欧洲债券等。

昨日大盘下挫，除了中国平安受传言影响跳水导致市场恐慌情绪升温，还有受到欧美债务危机的影响，同时A股内部症结也是主因。

一方面，新股扩容压力不减反增，对市场抽血作用明显，导致投资者信心严重不足。再加上紧缩政策延续以及银行股再融资传闻甚嚣，使得市场资金面日益捉襟见肘。

另一方面，通胀居高不下，管理层继续表态调控基调不变，短期而言，政策放松的可能几乎为零。

总的来说，短期大盘不排除考验2319点的可能，未来大盘难改弱势，昨夜欧美市场回升，对A股起到一定积极作用，但是能否走出超跌反弹，还有待进一步观察。

消息面，多家券商基金仓位测算报告显示，9月以来，尽管A股不断下跌，但开放式股票型基金仓位不断攀升。业内人士称，因测算模型不同，各家券商所测算出的基金仓位存在差异，但从整体看，仍反映出开放式股票型基金在9月主动小幅加仓。

另外，证监会有关部门负责人26日表示，日前草拟的《分级基金产品审核指引》明确，目前仅发展融资模式分级基金，限定分级份额初始杠杆率。指引自26日起向基金管理公司及托管银行徵求意见。（完）

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