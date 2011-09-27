欧元区讨论遏制危机措施 奥巴马呼吁尽快行动

* 欧洲央行执委会成员斯麦吉称正在考虑增强纾困基金的能力

* 欧元区官员称并未正式讨论新的激进举措

* 政策制定者仍致力于解决希腊债务的可持续性问题

路透纽约/布鲁塞尔9月26日电---欧洲央行一位高层人士周一表示,欧元区官员正在致力于增强本地区纾困基金的能力.同时,美国总统奥巴马亦向欧洲增大施压,要求其解决威胁全球经济的主权债务危机问题.

奥巴马称这场危机"让全世界惊恐,"认为欧元区17国领导人对此反应不够快.

他表示,欧元区尚未从2007年的金融危机中完全康复,也未能全面解决银行体系的问题,而希腊债务危机让问题更加复杂化.

"他们试图采取负责任的行动,但这些行动不够快,"奥巴马在加州Mountain View的一个市民大会上表示.

欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)在纽约讲话时说,欧洲决策者已经开始讨论下一步举措,以加强金融系统,并防止此次危机拖累脆弱的全球经济复苏.

斯麦吉表示,欧洲金融稳定机构(EFSF)4,400亿欧元的资产可能被用作从欧洲央行(ECB)借款的抵押品,从而能提供更多资金来阻止危机蔓延,但如何做还要取决于欧盟各国政府.

"我知道人们在想这些事.他们可能不愿在公众面前承认这一点,但他们正在考虑这些事情."他谈到2008-09年金融危机期间美国救助银行业的两项方案时说.

"起初不良资产救助计画(TARP)用于购买资产,随後被用于重整银行资本,以及为定期资产支持证券贷款工具(TALF)支付资金,所以我认为我们现在在讨论如何做,如何通过杠杆以更加创新和有效的方式使用EFSF资金."他在Medley Advisors主办的一个会议上说.

一名欧洲高层官员周六告诉路透,目标是利用杠杆化将EFSF能力扩大到目前的五倍,以保护意大利和西班牙等较大经济体,但关于如何做到这一点还没有达成协议.

有关欧洲将采取何种举措的传言非常多.美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称,欧洲正酝酿一项详细计划,利用杠杆将EFSF能力扩大到现在的八倍,美国股市受该消息提振上涨.CNBC还称,部分EFSF资金还将流入欧洲投资银行,然後被用于发行债券和购买受困国家的主权债务.

欧盟一位参与应对危机的官员否认了该报导,称其毫无根据.

"那根本不是讨论的话题.我们与欧洲投资银行(EIB)就扩大其能力进行了讨论,但仅限于发行(基础设施)项目债券,"该官员称.

同样在布鲁塞尔,欧元区官员否认了媒体有关正计划让希腊债务减半并对欧洲银行业者进行资本重组以应对危机的报导,并强调称此类构想尚未加以讨论.

**压力与日俱增**

在德国,总理梅克尔敦促欧盟扩大权力,能够惩戒那些违反财政规定的成员国.预算赤字是此次债务危机的根源.

"(欧盟)应该有权利宣布此类预算无效...否则我们将不能摆脱目前处境,"她说.这是梅克尔迄今就欧盟财政权力发表的最强硬言论.

但欧盟官员称,关于希腊债务减计50%并大规模扩大欧元区援助基金的计划已经成形的报导不实.

"我们正在制定的框架没有什麽改变,"一位参与对希腊,爱尔兰和葡萄牙提供金融援助的欧元区官员称.

"所有关于希腊债务具体扣减以及扩大EFSF的传言,都只是臆测.我们并没有谈论这些问题."该位官员称.

德国总理梅克尔正在设法说服其中间偏右执政联盟在周四一项关键性投票中支持增强EFSF的计划,她警告若任由希腊违约,将损害投资者对欧元区的信心.

外交人士称,关于援助希腊的後备计划可能令德国纳税人付出更多的任何传言,都会让她本周在议会的任务变得更加艰巨.

**希腊会否在数月内违约?**

民间分析师和布鲁塞尔的一些智库预计,希腊将在数月内违约或者时间更早,且欧系银行将获得注资,EFSF将发挥杠杆作用.

欧元区官员认识到,这样的政策设想正在广泛传播,其中一些可能成为长期举措,以解决长达20个月之久的债务危机.但他们坚称尚未形成具体计划.

目前,一切计划的前提仍是希腊的债务负担可以持续,只要其全面实施欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)所要求的撙节举措.

欧元区决策者承认,对希腊债务进行比较深入的重组,同时对银行进行资本重组和增强救助资金,将会凑效,有可能帮助欧元区摆脱危机.

但这一计划需要获得欧元区所有17个成员国的支持,而且欧盟的决策程序需要花费一些时间.

"建议已经提出来了,但这并不是坐下来就做出决定那麽简单,"欧元区另一位财政官员表示.

**建议多多**

下一步行动料将是欧盟,欧洲央行和IMF批准向希腊提供新一笔纾困资金--这将是去年5月最初1,100亿欧元紧急援助计划中的第六笔拨款.

拨付的时间取决于上述三方对雅典减支增收举措实施情况的检查何时完成.若不能得到这80亿欧元,希腊政府将无钱支付10月薪资和养老金.

金融市场和民间部门似乎比决策者的行动更快,早早做好了对希腊可能违约的准备.

周一被视为避险工具的德国公债下跌,股市则上扬,部分因为市场相信欧洲政策制定者正在考虑更果断的行动,以遏制债务危机.但这样的希望可能很快破灭.

摩根大通证券预期,欧元区政府将挹注最高1,500亿欧元资金,以减轻欧洲银行业的融资紧张局面,此举与美国用来援救银行业的不良资产救助计画(TARP)颇为类似.

"我们认为,欧元区版的TARP对于欧元区银行业融资市场的开启,是风险效益最佳的方案."摩根大通证券分析师Kian Abouhossein在给客户的研究报告中写道.

瑞银集团分析师在其报告中预期,欧洲央行将进行某种形式的干预,并可能出台一份对银行业债务提供担保的计划(即欧元区版TARP),暂缓银行体系的燃眉之急.

欧元区官员承认,若意大利和西班牙需要援助,EFSF的规模恐怕不够,两国是欧元区第三大和第四大经济体.但在没有进一步担保的情况下该基金还能筹到多少资金,这尚不明确.

设想之一是让该基金承担保险人的角色,为意大利或西班牙债务的头一部分损失进行担保.这样可以将其资金的功效扩大四至五倍,但这种机制的法律基础仍有待建立.

另一个想法是将EFSF转成一家银行,并且能够动用欧洲央行的资金,这意味着其实际上拥有无限的贷款能力.但这样做将令欧洲央行的操作带上政治目的,并有可能使之背上巨额债务.(完)

--编译 郑茵/杜明霞/王兴亚/李爽;审校 张涛/张荻

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