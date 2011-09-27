中国称全球经济复苏仍脆弱不均

路透联合国9月26日电---中国外长杨洁篪周一在联合国大会上称，中国将变得更加开放，更关注经济可持续发展。

杨洁篪在纽约联合国大会上发言称，世界将看到一个更开放、坚持可持续发展及社会和谐的中国。

杨洁篪指出，中国经济规模仅次于美国，已成为世界第二大经济体，但中国仍是一个发展中国家，人口庞大，经济基础薄弱，存在发展严重失衡和缺乏协调性的情况。

他表示，中国将继续推进经济体制改革和进步，更加注重科学和技术创新。

杨洁篪还称，二十国集团（G20）及其它新兴市场应在全球经济治理、推动全球经济复苏进程中扮演更重要角色。

“中方支持二十国集团从短期危机应对机制向长效经济治理机制转型。”

杨洁篪还称，各国应推动建立“公平、公正、包容、有序的国际货币金融体系，增加新兴市场国家和发展中国家的发言权和代表性。”

他表示，努力培育世界经济复苏的良好势头。

杨洁篪称：“国际金融危机的潜在影响尚未消除，经济复苏仍脆弱不均。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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