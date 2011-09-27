上海将成立人民币投贷基金--报载

路透上海9月27日电---上海证券报周二引述上海市金融办主任方星海称,为加快人民币国际化进程,在中国人民银行的指导下,上海将成立人民币投贷基金,在境外进行投资与贷款.

方星海透露,该基金的管理公司已下设于上海国际集团.当前该基金尚未开始募集,但希望这个基金的规模能大一些,10亿左右的规模只怕影响太小.

他说,"我们希望这个基金能成为一个有影响的人民币PE(私募股权投资)基金.不管是民营企业、还是国有企业,甚至其他的机构投资者,我们都欢迎它成为这个基金的LP(有限合伙人)."

"我们了解到在海外的投资项目,并不是所有的项目都希望投资者进行股权投资,有些项目是希望以贷款的形式来进行的."方星海指出,因而,在设计该人民币基金之时,除了股权投资业务之外,也希望该基金能进行一定额度的贷款.

目前中国资本项目仍实行一定的资本管制,人民币基金基本只能在国内投资项目;而且内地监管机构对于从事贷款业务的机构有着较为严格的规定,一般的PE是不能直接从事贷款业务.不过,海外的一些国家和地区,并未就此进行规定.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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