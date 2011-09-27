香港《文汇报》：金股齐跌风险增 欧洲脱难靠自救

（9月27日社评）

昨日金价较月初纪录高位下挫20%,白银更由今年高位暴跌45%.过去,金市与股市都是呈背驰的形态,金市跌则股市升,反之亦然.这一轮危机却呈金股齐跌现象,反映市场恐慌情绪不断升温,甚至较金融海啸时更为严重,导致资金大量由股市金市及其他商品市中"拆仓",并大量流入美元美债避险,引发市场出现大幅调整.现时各国必须合力应对危机,特别是欧盟更应联手自救,尽快就发行欧元债券、救市等达成共识,以稳定金融市场.

一直以来,黄金都被视为资金避险工具,当黄金价格下跌,则说明市场恐慌情绪纾缓,资金开始由黄金等市场流回股市,推动股市回升,于是出现了金市与股市背道而驰的情况.然而,上周环球股市崩盘,按传统智慧金市理应再创新高,但事实却是金价从高位大幅回落,其他大宗商品价格都齐声下跌.

金股商品全线下跌,说明市场恐慌情绪高涨,就是过去被视为避险保值的黄金也不能令投资者放心,加上经济衰退极大机会重临,黄金也失去了抗通胀作用.同时,环球股市急挫,令不少投资者及基金损失惨重,需要在高位沽出黄金套现弥补损失,令黄金沽压沉重.目前股市风雨飘摇,欧债岌岌可危,相对而言,美元及美债是较为稳健的投资对象,吸引大量从金股"拆仓"後的资金流入,美元汇价近日持续走强正说明资金的流向.这一轮环球性资金大转移,不少规管较宽松的新兴市场,更成资金"提款"对象,未来市况仍有机会继续"探底",投资者持盈保泰方为上策.

目前,欧债危机仍不知伊于胡底,如果欧盟坐视希腊违约,债务危机势将蔓延至欧盟其他国家,倾巢之下,焉有完卵?结果只会令欧盟错失拯救债务危机的最佳时机,不但欧盟经济将面临灾难性的冲击,而且欧盟也可能有解体之忧,这是全球都不希望看到的情况.因此,欧盟现时应先放下门户之见及一己之私,及早推出欧元债券,减轻各国借贷成本,以免出现违约情况,继而推出大规模的救市措施,稳定市场,最後再从根本上处理债务问题.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。