湖南贫困县克扣挪用水利款修寺庙

路透北京9月26日电---中国官方媒体周一报导，湖南娄底新化县是自然灾害频发的贫困县，用于村庄水利建设的资金却被当地政府克扣，用于建设一座耗资数百万美元的寺庙，以吸引游客。

中央人民广播电台的报导称，该寺庙建成後，预计可以实现每年门票、香火、住宿餐饮收入约1,400万元的效益。建设花费估计为五千万元，因资金不足而停工。

当地县政府要求，从2010年起，每个村庄都要“捐款”，按村庄大小，数额六千至一万元不等。

报导称，本应投入抗洪抗旱水利设施建设的资金，就被直接挪用。村干部若不同意，就被以没收工资相威胁。

尽管如此，目前建庙项目资金仍短缺三千万元左右，工程被搁置。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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