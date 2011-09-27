湖南贫困县克扣挪用水利款修寺庙

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京9月26日电---中国官方媒体周一报导，湖南娄底新化县是自然灾害频发的贫困县，用于村庄水利建设的资金却被当地政府克扣，用于建设一座耗资数百万美元的寺庙，以吸引游客。
中央人民广播电台的报导称，该寺庙建成後，预计可以实现每年门票、香火、住宿餐饮收入约1,400万元的效益。建设花费估计为五千万元，因资金不足而停工。
当地县政府要求，从2010年起，每个村庄都要“捐款”，按村庄大小，数额六千至一万元不等。
报导称，本应投入抗洪抗旱水利设施建设的资金，就被直接挪用。村干部若不同意，就被以没收工资相威胁。
尽管如此，目前建庙项目资金仍短缺三千万元左右，工程被搁置。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。