巴菲特旗下公司宣布股票回购 史无前例

* 将回购A类股和B类股

* 回购股票或花费数以十亿美元计的资金

* 投资者称股票已被低估数月

* 股价上扬逾8%

记者 Ben Berkowitz

路透9月26日电---投资大亨亿万富翁巴菲特祭出史无前例举措,麾下伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)将发起股票回购计划.此前长达数月时间,投资者都在抱怨股票价值被低估.

长期以来巴菲特一直不愿回购股票,称他宁愿用富馀资金去收购其他公司,提高自己公司的利润率.

然而一些长线投资者称,最近伯克希尔哈撒韦的股价处于一代人以来的最低位,甚至那些谨慎看待该股的分析师也表示这样的价格很有吸引力.

巴菲特在今年2月致股东的一封信中夸耀说,"过去40年,伯克希尔没有花过一分钱来支付股息或回购股票."但该公司周一表示愿意回购股票,支付价格最多可比账面价值高出10%.

伯克希尔发表声明称,"按照公司董事会和管理层的意见,伯克希尔基本业务的价值远高于当前水平,但这种预估都未必精确."

一位巴菲特长线投资者称,被誉为"奥马哈先知"的巴菲特实际上正在以低价买入两样东西:一样是广泛经营工业和消费者业务的公司伯克希尔,另一样是代表近期被严重抛低的金融和其他类股的投资组合伯克希尔.

伯克希尔A类股大涨8.1%,收报108,449美元,接近公司愿意支付的价格上限,也就是比上季账面价值溢价10%.B类股交投更活络,上扬8.6%至72.09美元.上周两种类股都跌至2010年初以来最低位.

A类股价格如此高昂,是因为伯克希尔从不分拆,任由其随着时间推移而增值.B类股在公司收购铁路公司Burlington Northern时进行过分拆,以帮助交易融资.

浏览相关图表,请点选(r.reuters.com/xeq93s).

**手中现金充裕**

该公司表示将动用手中现金回购股票,但回购计划不能令现金低于200亿美元.

截止6月30日,伯克希尔公司持有478.9亿美元现金,但本季至少花费了150亿美元用于收购和投资,最知名的就数收购Lubrizol和购买美国银行(BAC.N)优先股了.

截止6月30日,伯克希尔公司每股A类股票账面价值为98,716美元,这意味着公司在回购计划中最高愿意支付每股108,588美元的价格.

如果该公司花费100亿美元以10%的溢价回购股票,最终可能回购将近10%的A类股票.

一位投资者表示,伯克希尔公司宣布回购股票的时机可能与近期市场大跌有关.

"有人也许认为(巴菲特)在发布一份有关整体市场的声明.可能他认为抛售已经过度了."投资管理公司YCMNET Advisors执行长Michael Yoshikami说.该公司亦持有伯克希尔的股份.(完)

--编译 艾茂林/郑茵;审校 李爽

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