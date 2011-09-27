国际奥委会称将调查伦敦奥运拳击金牌交易指控

路透柏林9月23日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会（IOC）周五称，将调查有关阿塞拜疆已出资买下明年伦敦奥运会两枚金牌的指控，可能会就此事自行展开质询。

英国BBC周四报导，国际业余拳击联合会（AIBA）从阿塞拜疆一私人投资者处获得数百万美元资金，以保证本国选手2012年伦敦奥运会上获胜。

AIBA表示此指控“信口雌黄”，但称将会展开调查。

IOC新闻发言人马克・亚当斯（Mark Adams）对路透表示：“我们对AIBA宣布立即展开质询表示欢迎，将等待他们的调查结果。”

“IOC严肃对待所有腐败指控。我们敦促BBC向AIBA及道德委员提供证据，以决定进一步行动的必要性。”

“我们还要指出，拳击判决程序与其他奥运项目一样透明，且接受公众监督--最近几年包括拳击在内一系列体育项目已在程序上做出重大调整，以应对任何潜在问题。”（完）

编译：张敏 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。