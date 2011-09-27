《Arnold专栏》中国如向欧洲和海外借款或招致危险

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 李爽

路透香港9月20日电---中资银行和企业利用低廉美元规避国内的贷款限制,已进行3,330亿美元外国贷款,数据表明其中高达60%来自欧系银行.虽然这些贷款在整个中国贷款市场上仅占一小部分,但倘若欧洲危机令这些银行受困,借款人的日子恐也不会好过.

尽管中国管控资本流动,但企业和银行都可以从海外银行进行融资.据国际清算银行最新数据,今年第二季中国的海外借款规模急升24%或800亿美元,其中约半数贷给银行.

借方甚至无需将借款汇至国内就可加以利用:一家制造商可以用借得的美元支付进口原料,从而释出本地资金用作他途.此外,由于西方国家的宽松货币政策令美元融资变得很便宜,因此在中国货币当局努力控制信贷快速增长和投资之际,海外借款作为应对之举愈发具有吸引力.

相对来说,中国对这种贷款的依赖仍然不高.即便海外借款飙升,但相当于国内生产总值(GDP)的比重仍不到6%.中国人民银行数据显示,海外借款不及总贷款规模的4%.中国高达3.2万亿美元的外汇储备足以提供保障.

但这或许低估了借款方在享受海外廉价融资之际所面临的风险.企业不易进行境内融资,因为中国国内的借款限制,导致民间借款利率被推高至25%.中国政府一直极力控制贷款,同时希望不影响经济成长.因此,若这一规模不大但至关重要的融资来源再被切断,或会产生决定性影响.

形势很可能反转:中国不只从海外借款,而且其中高达三分之二的贷款是一年期或短于一年.在自家焦头烂额的欧系银行不需要收回这些贷款,只要暂停发放新贷款,就能让中国的借款人头疼不已.(完)