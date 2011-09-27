《Glekin专栏》金砖国家能否救“欧猪国家”于水火?

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 Jeff Glekin 编译 沈以文
路透伦敦9月21日电---巴西向欧元区提供聊备一格的100亿美元援助,纯粹是为了提高自身在全球金融界的地位.但巴西透过国际货币基金组织(IMF)提供金援的作法,值得一提.不过,为什麽将金主角色限定在金砖国家(BRICs)里呢?其他坐拥大笔外汇储备的国家,也应该一起加入.
巴西拉拢其他金砖国家联手援助欧元区的举动,看起来还不太有谱.印度和俄罗斯态度冷淡,中国可能比较希望独自行动.
“欧猪国家”(PIIGs)必须想办法解决国内困境.如果做不到,欧洲央行和欧洲金融稳定机构(EFSF)将出手采取行动抑制危机.不过,全球前十大外汇储备国都不在欧元区,而金砖国家的外储却都排在前十.因此,如果欧洲无法解决危机,就要寄望坐拥庞大顺差的国家出手纾困,避免欧元区违约.透过IMF进行援助,可以降低金主国的风险,因为一但违约,IMF的贷款将被优先偿还.IMF的金援也会伴随着纪律.
路透上周五获得的内部文件显示,IMF内部认为它在不影响资产负债表的情况下,还能轻松承诺贷出约3,900亿美元.不过,内部人士也警示,最多可能需要贷出8,400亿美元.因此,进行一些应急融资安排是恰当的.虽然IMF已能从成员国中融资5,900亿美元,但是这所谓的新借款安排(New Arrangements to Borrow)将于11月进行检讨.
未来明智的方式是扩大这些借款安排,让金砖国家不要根据比例向IMF融资机制提供资金.话虽这麽说,金砖国家如果片面行动,那就不够聪明了.如果能拉拢其他外储高的国家如日本、沙特阿拉伯或甚至韩国一起行动,那麽它们的援助效果会更明显,也能淡化摆政治姿态的意图.(完)
--译文审校 于春红
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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