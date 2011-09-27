温家宝敦促朝鲜重返六方会谈

中国国务院总理温家宝周一敦促朝鲜重返朝核六方会谈。中央电视台援引他在人民大会堂会见朝鲜内阁总理崔永林的话称：“中方希望有关各方保持接触对话，改善关系，早日重启六方会谈。这有利于半岛的和平稳定和东北亚的长治久安。”朝韩核谈判代表上周在北京举行两个月的第二次会谈。路透