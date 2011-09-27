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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 27日 星期二 11:51 BJT

美国8月新屋销售数据突显楼市艰难

美国独栋新屋销售和价格8月双双下降,尽管抵押贷款利率处于历史性低位,突显决策者在提振楼市方面步履维艰. 美国商务部周一公布,美国8月新屋销售较上月下降2.3%,年率为29.5万户,为六个月低点,符合分析师预估.该数据未能缓解对美国或再度陷入衰退的担忧.路透

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