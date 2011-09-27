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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 27日 星期二 11:45 BJT

北京市土地整理储备中心欲为旧村改造项目融资65亿元

汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士称,北京市土地整理储备中心寻求65亿元人民币五年期定期贷款,为朝阳区旧村改造项目融资. 一位消息人士称,该中心在市场寻求多份贷款,以按时完成项目."这批贷款有重要的政治意义,所以几乎每家大型中资银行都得参与."路透

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