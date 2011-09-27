版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 9月 27日 星期二 11:43 BJT

中国国内房价拐点未到--农行

中国农业银行周一发布报告称,中国房价增速的持续下滑不能作为拐点将至的判断标准,认为目前房价拐点已经显现或过于乐观. 报告称目前"二次探底"的风险加剧,未来紧缩性政策转向的可能随时发生,为避免房地产调控效果前功尽弃,应坚持房地产市场调控政策不放松. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐