中国称全球经济复苏仍脆弱不均

中国外长杨洁篪周一在纽约联合国大会上称，中国将变得更加开放，更关注经济可持续发展，继续推进经济体制改革和进步，更加注重科学和技术创新。。他并表示要努力培育世界经济复苏的良好势头，“国际金融危机的潜在影响尚未消除，经济复苏仍脆弱不均。”路透