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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 27日 星期二 11:37 BJT

贝蒂斯0-1首次负赛

西甲联赛本赛季唯一一支不败球队周一亦败下阵来。皇家贝蒂斯西甲第五轮迎战积分排名远远在後的赫塔菲时不料0-1败北，不过贝蒂斯仍排名西甲第一。赫塔菲开赛前的四场比赛中仅积1分，排名第19，但比赛第31分钟，卡斯特罗攻破贝蒂斯球门，赫塔菲1-0领先，且保持到了比赛结束。路透

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