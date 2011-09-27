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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 27日 星期二 11:53 BJT

托雷斯：初来乍到很困难

切尔西射手托雷斯接受切尔西电视采访时表示，刚加入球队这几个月“非常困难”，但一直有球迷的支持。这位西班牙球员自1月份从利物浦以5,000万英镑的天价转会费加盟切尔西以来，本赛季到现在一直处于挣扎状态，目前仅有三次得分，而且还判罚红牌一次。路透

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