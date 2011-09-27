弗格森称电视权力过大

曼联主帅弗格森周一称，电视对英格兰足球的权力过大。他在接受BBC电视采访时表示，是电视转播方而非俱乐部控制着比赛，“与魔鬼握手，你就要付出代价。现在电视是神、是王。”当被问到电视权力是否过大，他回答说：“嗯，毫无疑问，是的。”路透