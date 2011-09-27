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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 27日 星期二 11:35 BJT

IOC称将调查伦敦奥运拳击金牌交易指控

国际奥委会周五称，将调查有关阿塞拜疆已出资买下明年伦敦奥运会两枚金牌指控，可能会就此事自行展开质询。英国BBC此前报道国际业余拳击联合会（AIBA）从阿塞拜疆一私人投资者处获得数百万美元资金，以保证本国选手2012年伦敦奥运会上获胜。AIBA表示此指控“信口雌黄”，但称将会展开调查。路透

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