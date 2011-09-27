杨洁篪敦促美国纠正售台武器错误

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透纽约9月26日电（记者 Michelle Nichols）---美国国务院一名高级官员称，中国外交部长杨洁篪与美国国务卿希拉里会面，敦促美国纠正帮台湾升级F-16战机的军售案，称此项军售案会损害中美关系。
该官员透露，杨洁篪与希拉里在联合国大会间隙，举行了一小时的会晤。
该官员表示：“杨洁篪向希拉里提出严正抗议，要求奥巴马政府重新考虑这一决定，指出此项军售案将有损中美互信。”
美国对台军售，一直是中美关系的障碍之一。
该官员称，中方在近期与美国官员会面时，暗示美国最新对台军售将导致两军一些交流活动取消或推迟。奥巴马政府上周通知国会最新对台军售案。
希拉里对杨洁篪表示，维护台湾海峡和平稳定符合美国战略利益，美国有义务遵照1979年《台湾关系法》，向台湾提供必要的防御武器。
该官员透露，希拉里强调指出，正是由于来自美国的有力支持，才让台湾有信心与大陆展开对话。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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