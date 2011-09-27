美联储官员为宽松措施辩护 暗示支持进一步举措

* 美联储理事拉斯金:联储宽松行动"完全合宜"

* 美联储措施的效果传递受到抑制

* 圣路易斯联储总裁布拉德亦称超宽松政策合适

记者 Mark Felsenthal; 编译 王冠中/兰秀娟/郑茵

路透华盛顿9月26日电---美国联邦储备委员会(美联储)两名官员周一为联储提振经济成长的最新努力辩护,其中一人更暗示,祭出进一步措施也是合情合理的做法.

美联储上周宣布将调整2.85万亿美元投资组合,使持仓更偏重中长期证券,以期压低借贷成本,并警告称经济有"严重的"下滑风险.

美联储理事拉斯金和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德均为此举做辩护,称考虑到美国失业率高达9.1%,该措施是合理的举措.而拉斯金则暗示她会支持进一步的行动.

"在目前的环境下,需要推出更多的宽松政策措施,"拉斯金在马里兰大学史密斯商学院举办的一项活动上表示.

考虑到美联储促进经济增长和打压失业率的积极努力,因房价下跌和消费者信心低迷而成效不彰,她认为FED的政策对帮助刺激经济更加强劲地增长"完全合适."

拉斯金和布拉德称美联储超宽松的货币政策是"恰当的",这是自美联储上周三实施最新计划以来,联储官员首度直接就货币政策发表评论.

拉斯金属于关注就业的"温和派",料会支持美联储的量化宽松政策,而政策中间派布拉德的支持则显示出最新货币宽松政策在联储内部得到了坚定支持,即便上周政策会议上有三人投了反对票.

这三人中有美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔,不过他在周一于芝加哥发表的演讲中,没有对美国经济前景或货币政策发表评论.

在芝加哥商业交易所集团(CME Group)总部举行的主权债研讨会上,柯薛拉柯塔称,不论财政当局如何行事,"一个足够强硬的央行"都能将通胀置于控制之下,但是为了保持住这种控制力,央行也需做好允许政府违约的准备.

**衰退疑虑升温**

美国经济今年上半年环比成长年率不足1.0%,预测人士预计目前也不到2.0%.就业增长在上个月止步,引发衰退忧虑.

尽管风险升高,但美联储继续积极支撑经济成长的决定依然引发争议,本周即将发表的一系列讲话也将成为官员对此进行的全面表态,未来几天还有两位持不同意见的官员也要发表公开评论.

在美联储外部,国会共和党议员上周呼吁联储不要有所动作,称激进的举措可能引发通胀,因而弊大于利.

拉斯金周一表示,政界人士对于降低失业率所做的努力不够.她表示,财政和货币政策当局都应考虑一系列广泛的举措,来促进就业增长.

美联储上周宣布将购买4,000亿美元长债,替代同等规模的短期债券,以便压低长期利率.联储亦表示,将恢复购买抵押贷款相关债券以帮助低迷不振的房地产市场复苏.

尽管如此,美联储并没有启动第三轮直接购债行动.布拉德在纽约一次会议上表示,新一轮购债是"一项威力极大的工具",暗示美联储也许会动用这一手段,尽管这可能招致强烈的反对声浪,批评人士认为这会导致破坏性的通胀上升.

拉斯金表示,她不会支持任何容许通胀高于美联储认为适宜水准的政策.美联储相信通胀率在2.0%或略低是理想水准.

"通胀上升或通胀预期上升...是我非常警惕的事情."她周一在讲话後回答问题时指出,"在我看来,维持通胀预期稳定是极其重要的."

布拉德也表达了类似的观点,称较高的通胀目标无助于美联储增强经济成长这一目的的达成.(完)

--译文审校 艾茂林/张荻

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。