动荡市况打乱新股发行节奏 投资人态度趋谨慎

* 首次公开发行(IPO)计画推迟,企业可能尝试别种融资计画

* 新加坡交易所(SGX)执行长Bocker说,投资人对于IPO"非常谨慎"

* 香港今年至8月为止,IPO申请件数较去年同期增加35%

路透香港9月26日电---计画今年在新加坡和香港首次公开发行(IPO)的企业数目创纪录高位,但许多企业纷纷暂时搁置上市计画,因为投资人对股市的兴趣减退,新股销售窗口随之关闭.

随着市场对欧债危机及美国经济疑虑高度警戒,亚洲IPO案取消名单越来越长.这意味着企业可能必须接受较缓慢的成长,或者另觅筹资管道.

新加坡股市上周五跌至16个月低位,港股上周创2008年以来单周最大跌幅.这股颓势周一仍持续,指标指数分别下跌逾2.6%和3.7%.

三一重工(600031.SS)和徐工机械(000425.SZ)上周决定推迟高达45亿美元的IPO案,是这波市场动荡的最新受害者.

多家已公布大型IPO集资计画的保险公司、经纪商和银行,包括海通证券(600837.SS)、新华人寿、广东发展银行等,可能也面临压力.

"目前市场上传来的都是坏消息,"曾就职于野村和瑞银在香港投资银行业务部的Philippe Espinasse表示.

浏览2011年亚洲IPO取消或推迟图表,请点选(link.reuters.com/nys92s)

香港连续两年IPO规模居全球之冠,香港IPO申请案的数量激增.

根据证交所的数据,截至8月底,今年在香港申请上市的公司数目为115家,较去年同期增加35%.这个数字是已获得港交所批准上市,但是尚未销售股票.

新加坡IPO申请案亦同样大增.

"从来没有如此多的公司希望在新加坡上市,"新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)执行长Magnus Bocker上周在香港的一次活动上表示."但在此同时,市场也非常波动,我认为很多投资者对于参与IPO非常谨慎."

"我们需要观察欧洲和美国的情况,这些问题需要先得到解决,我们才能看到新一轮IPO真正涌入,"他并称.

尽管申请IPO的公司数量激增,但在过去数月有一些公司已推迟或取消上市计划,包括中国光大银行(601818.SS)和集装箱租赁公司--中海绿舟控股.

中国最大建筑机械生产商三一重工及其同业徐工机械展开路演并敲定上市日期後,上周暂缓实施上市计划.

"目前情况非常艰钜.所有现在手上有案子的人都在抢着完成,"一家顶级国际投行的股票资本市场主管称.

中信证券(600030.SS)近20亿美元的IPO案获得多名基础投资者以及大户投资者全额认购,但其他公司恐将面临更多困难.

香港大亨李嘉诚之子李泽楷掌控的电讯盈科(0008.HK)在周日稍晚公布,拟剥离电信资产以商业信托方式上市,募集资金最多13亿美元,但该上市计画取决于"市况和定价."

中信证券,海通证券,新华人寿和中国广发银行等多家金融机构,拟于未来数月在香港和内地发行股票,募集资金总计354亿美元,用于补充资本金.

中信证券(600030.SS)董事长王东明周三称,尽管市况不佳,其香港IPO仍获得投资者"很好的反应".

对于其他金融服务公司而言,可能是该审视融资选项的时候了.

"银行业者将必须减缓资产负债表扩展步伐,减少分红派息以保留资金,"一位为金融机构提供顾问服务的投行人士称."一些机构可能吸纳部分私人投资,或开展小规模定向配售,以克服迫在眉睫的问题."

**等待市场回暖**

前投行人士Espinasse并称,申请IPO数量创纪录表明,企业希望一旦股票发行的买兴很快好转,能为进入资本市场作好准备.

依IPO获批时间长短而定,企业在开始向投资者推介股票发行前必须更新其财务信息.

"这里情势反弹通常比世界其他地区更快,"Espinasse并称."上帝才知道两三个月内会发生什麽,以及市场是否会恢复.也许人们仍在观望."(完)

--编译 李婷仪/李春喜/肖群英;审校 蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。