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科技电子 | 2011年 9月 27日 星期二 11:46 BJT

联想与仁宝拟成立合资公司 生产笔记本电脑

* 联想与仁宝拟组合营公司,两阶段出资总额3亿美元

* 联想早盘一度涨逾8%,仁宝升6%

路透香港9月27日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)周二宣布,将与台湾大型笔记本电脑代工仁宝(2324.TW)成立合营公司.

联想集团的公告称,两阶段的出资总额为3亿美元,该公司将占合营公司51%的股权,仁宝占其馀49%.

"预期新合营公司将在仁宝的领导经营下,成为专门生产本公司产品,拥有成本优势的世界级生产商."联想称.

仁宝称,第一阶段将投资1亿美元建厂.该公司新闻稿并称,看好中国大陆资讯产品未来需求持续成长及配合客户营运布局,藉此合资模式,"两家公司将深化彼此业务关系,提升运筹效率,强化竞争优势."(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: (here)

--记者 黄运涛/张雅菁/雷美珍; 审校 林高丽

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