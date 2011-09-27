联想与仁宝拟成立合资公司 生产笔记本电脑

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
* 联想与仁宝拟组合营公司,两阶段出资总额3亿美元
* 联想早盘一度涨逾8%,仁宝升6%
路透香港9月27日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)周二宣布,将与台湾大型笔记本电脑代工仁宝(2324.TW)成立合营公司.
联想集团的公告称,两阶段的出资总额为3亿美元,该公司将占合营公司51%的股权,仁宝占其馀49%.
"预期新合营公司将在仁宝的领导经营下,成为专门生产本公司产品,拥有成本优势的世界级生产商."联想称.
仁宝称,第一阶段将投资1亿美元建厂.该公司新闻稿并称,看好中国大陆资讯产品未来需求持续成长及配合客户营运布局,藉此合资模式,"两家公司将深化彼此业务关系,提升运筹效率,强化竞争优势."(完)
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--记者 黄运涛/张雅菁/雷美珍; 审校 林高丽
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