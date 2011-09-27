27日午间分析：沪指早盘弱势反弹

受昨夜欧美市场回升提振，今日亚太区主要股市普遍反弹，其中A股市场早盘呈现小幅超跌反弹走势，在中国平安澄清利空传闻的影响下，金融板块表现不算，带领沪综指重新站上2400点关口之上，午盘沪综指报收于2400.41点，微涨0.30%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受昨夜欧美市场回升提振，今日亚太区主要股市普遍反弹，其中A股市场早盘呈现小幅超跌反弹走势，在中国平安澄清利空传闻的影响下，金融板块表现不算，带领沪综指重新站上2400点关口之上，午盘沪综指报收于2400.41点，微涨0.30%。

从技术层面分析，股指快速下探後积累了一定的超跌反弹动能，今日沪综指重新站上2400点，但是量能再度萎缩为技术反弹增加一定的变数，如果量能不能有效配合，反弹随时可能终结。

笔者认为，大盘短期做空动能得到一定的释放，在节前维稳预期下，大盘持续下跌空间不大，但是弱势盘整格局仍将是未来一段时间的主基调，同时2319点仍将面临严峻的考验。（完）

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