27日午间分析：沪指早盘弱势反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受昨夜欧美市场回升提振，今日亚太区主要股市普遍反弹，其中A股市场早盘呈现小幅超跌反弹走势，在中国平安澄清利空传闻的影响下，金融板块表现不算，带领沪综指重新站上2400点关口之上，午盘沪综指报收于2400.41点，微涨0.30%。
从技术层面分析，股指快速下探後积累了一定的超跌反弹动能，今日沪综指重新站上2400点，但是量能再度萎缩为技术反弹增加一定的变数，如果量能不能有效配合，反弹随时可能终结。
笔者认为，大盘短期做空动能得到一定的释放，在节前维稳预期下，大盘持续下跌空间不大，但是弱势盘整格局仍将是未来一段时间的主基调，同时2319点仍将面临严峻的考验。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。