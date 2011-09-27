黄金是长期避险资产--资产管理公司

路透伦敦9月26日电---Stenham Asset Management经理称,尽管最近金价下跌,但较长期来看,黄金仍将是避险资产,因其它能够保护投资者不受全球经济不确定性冲击的安全资产并不太多.

金价近几天承压,截至周一有望创下三年来最大单月跌幅,整个大宗商品市场亦是遍地哀鸿.金价最低一度较本月所创1,920美元上方的纪录高位跌去近20%.

该资产管理公司旗下组合式基金Stenham Global Resources的投资组合经理Jaspal Phull称,瑞士央行遏制瑞郎升势、实际上削弱该货币避险地位之举,让全球紧张情绪升温,在此情况下金价仍然受益.

他说道:"贵金属长期前景是看涨的,因前方面临不确定性.并且由于瑞郎等其它避险资产受到削弱,投资者或将转向黄金.黄金越来越像是一种货币,而不是大宗商品,而且它不能被人为操纵."

"看看市场的担忧,我并不认为我们是在泡沫中.投资者对黄金的兴趣很高,但与其它资产相比还差得远."

他表示,经济环境恶化促使基金经理做空对经济成长敏感的资产,例如铜和能源.

"中国对铜等资产的需求占总需求很大一部分,因此一旦中国减速,将对基本金属需求产生重大影响.短期基本面看上去不妙."(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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