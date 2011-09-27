中信证券在香港首次招股获四倍认购

* 中信证券以招股价下限计获得四倍认购--消息

* 香港IPO将于今天中午截止认购

路透香港9月27日电---据多名消息人士周二对路透称,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)香港首次公开发售(IPO)以招股价区间下限价格计,获得四倍认购.

消息人士并称,有关认购数字,尚未计入基础投资者承诺认购的8.5亿美元.

中信证券将于今天中午截止认购.是次发售9.953亿股H股,招股价区间12.84-15.2港元,集资额介乎128-151亿港元.

近期市况剧烈波动,投资者态度愈趋谨慎,新股市场更见艰难,多支规模较小的新股纷纷暂避风头,推迟其招股或上市日期.

稍早香港信报报导,综合八间券商统计,截至昨天为止共为中信证券IPO借出240万港元的孖展额(保证金融资),相当于公开发售额度不足1%,意味着散户认购反应未见热烈.

市场人士预料,中信证券可以启动回拨机制,以国际配售超额部分补足公开认购额度,相信仍可顺利上市.

中信证券是次发售股份,其中5%供散户认购,以招股价下限计约为6.4亿港元.其馀95%为国际配售,包括向基础投资者售股.

据招股文件显示,六名基础投资者包括美国资产管理公司Waddell & Reed(WDR.N)、科威特投资局、新加坡的淡马锡[TEM.UL]、巴西投行BTG Pactual[BTG.UL]、富邦人寿和美资对冲基金Och Ziff(OZM.N).

此前中国重型机械公司--徐工机械(000425.SZ)削减香港IPO(首次公开发行)规模33%至10亿美元后,仍然步其同业三一重工(600031.SS)H股後尘,暂缓上市发行.

而近日挂牌的两支新股--中国女鞋生产销售商鸿国国际(1028.HK)与中国最大传统中式茶产品营销商天福(6868.HK)早盘虽然跟随大市反弹,仍然低于招股价水平. (完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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