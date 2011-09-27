波音称若日本采购F-18战机 可获授权生产多数组件

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透东京9月26日电（记者 Mariko Katsumura/Kiyoshi Takenaka）---美国飞机制造商波音(BA.N)称，若日本选择购买下一代战机，日本国防工业承包商可能获得授权，生产F/A 18超级大黄蜂战机。
此前，波音、洛克希德・马丁(LMT.N)以及一个欧洲多国组成的生产商团队向日本递交了竞标书，以获得日本新一代战机的生产合同，这宗交易总价值可能高达80亿美元。
日本计划今年决定以大约40架新型战机，替换目前服役的日益老化的F-4幻影战斗机群。
波音驻日本代表米尔斯（Phillip Mills）表示，如果日本选择购买超级大黄蜂战机，日本制造商可供应其中约四分之三的组件。
目前各界密切关注的是，新一代战机相关的工作中会有多少会外包给日本企业。日本持续缩减国防预算令本国国防工业备受打击。
“当你走到波音的生产线旁，看到波音在圣路易斯所作的一切都将或正在提供由日本企业来完成，”米尔斯在接受路透采访时称，“显然这将占到约75%。”他所说的百分比是波音可能向日本生产商外包F-18战机组件的比例。
波音将以F/A 18超级大黄蜂战机，与洛克希德马丁的F-35战机以及欧洲多国研制的台风战机相抗衡，争夺上述交易。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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