多家军工企业被“黑” 日本着眼加强网络安全

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透东京9月27日电---日本表示将考虑如何加强网络安全，此前日本国防企业三菱重工(7011.T)遭网络攻击，且有其他军工企业称收到带病毒的邮件，美国对此表示关切，呼吁要严肃对待。
日本国防企业制造美国设计的导弹、战舰和军用飞机。该国最大武器制造商三菱重工，为日本军方生产F-15战机、爱国者导弹以及其他美国设计的武器。
日本内阁官房长官藤村修称，内阁官员最早将于下周讨论如何改善信息安全。
他在周二的新闻发布会上说：“政府将团结力量，采取措施防范网络攻击。”
日本国家信息安全中心(National Information Security Center)称，具体讨论内容尚未决定。
三菱重工本月表示，该公司电脑IP地址等网络信息可能已外泄，但该公司迄今尚未证实其产品和技术信息是否外泄。三菱重工与波音(BA.N)有密切合作关系。
IHI(7013.T)和川崎重工(7012.T)也表示收到了可疑电邮。
目前尚不清楚谁该为这些网络攻击事件负责。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。