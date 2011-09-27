多家军工企业被“黑” 日本着眼加强网络安全

路透东京9月27日电---日本表示将考虑如何加强网络安全，此前日本国防企业三菱重工(7011.T)遭网络攻击，且有其他军工企业称收到带病毒的邮件，美国对此表示关切，呼吁要严肃对待。

日本国防企业制造美国设计的导弹、战舰和军用飞机。该国最大武器制造商三菱重工，为日本军方生产F-15战机、爱国者导弹以及其他美国设计的武器。

日本内阁官房长官藤村修称，内阁官员最早将于下周讨论如何改善信息安全。

他在周二的新闻发布会上说：“政府将团结力量，采取措施防范网络攻击。”

日本国家信息安全中心(National Information Security Center)称，具体讨论内容尚未决定。

三菱重工本月表示，该公司电脑IP地址等网络信息可能已外泄，但该公司迄今尚未证实其产品和技术信息是否外泄。三菱重工与波音(BA.N)有密切合作关系。

IHI(7013.T)和川崎重工(7012.T)也表示收到了可疑电邮。

目前尚不清楚谁该为这些网络攻击事件负责。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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