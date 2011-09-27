有了苹果新程序 异国交流无障碍

路透曼谷9月26日电(记者 Natasha Baker)---身在异国，无论是问路还是在餐馆点餐，与当地人交流往往会有困难。

翻译公司myLanguage为iPhone开发的Vocre应用程序，有助于打破前述困境，该软件可以把用户说的话翻译成外语。

该程序利用“群众外包”(crowd-sourcing)持续改善翻译的准确性，使用者表达时就像当地人一样自如。

myLanguage创始人兼执行长Andrew Lauder表示：“这就像你在大街上问你的朋友‘这句话用西班牙语怎麽说？’”

“这可能不完全像字典中翻的那样，但当你到世界某个特定的地方，这些表达方式往往是恰当的，这其中融合了当地口语和俚语。”

该程序目前支持九种语言，包括三种英语方言、西班牙语、法语、意大利语、德语、汉语和日语，并计划再添加一种语言。该应用可在苹果应用商店下载。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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