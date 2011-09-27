标普料中国房地产开发商资金压力加剧 维持负面展望

* 内地开发商资金压力上升

* 料今年中国房地产销售按年仍升25-30%

* 不预期明年销售下滑,因开发商须消化库存

* 维持行业负面展望

路透香港9月27日电---在调控政策影响持续下,中国房地产行业续降温,开发商资金压力增加.评级机构标准普尔周二表示,假如明年内地房地产销售额重挫三成,相信不少开发商将不能承受;并维持对行业"负面"展望.

"虽然我们认为明年房地产销售额下跌30%的情况不大可能发生,但根据我们所做的分析显示,这样的情况将令不少的开发商,包括一些大型的获评级的企业,承受严重的流动性压力,"标普企业评级董事符蓓在新闻稿中称.

标普对中国房地产2011年的合同销售金额平均预测为按年增长25-30%,但个别开发商的增速将有较大差异.

标普对2012年中国房地产销售的基本预测为没有实际下滑,主要因开发商于过去两年增加投资,因此有较大的库存需求消化.

对于明年房价的预测,符蓓在电话会议上称,目前没有改变6月份时所作明年国内房价下跌10%的预测,并维持对中国房地产行业"负面"展望.

"自6月以来,开发商的资金压力持续上升.我们认为未来6-12个月,它们的销售情况仍非常不确定.此外,房地产行业整体的负债也快速上升."她说.

为压抑楼市,中国政府已在约40个城市实施限购令,令到房地产的销售大减,且目前中国楼市已有过半数城市房价环比停涨.据国家统计局稍早数据显示,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个.

**收紧政策暂难逆转**

标普企业评级副董事陆枫表示,该行仍维持中国政府未来一至两年维持从紧政策的看法.

"目前看来没有迹象显示(收紧)政策会逆转."他说.

符蓓表示,中国房地产销售趋弱且国内外信贷收紧可能会加剧流动性压力,标普认为一些小型及专注个别市场且有较大再融资风险的开发展商,明年将会较为困难.

标普的报告指出,专门在北京和上海等地开发高档房地产的企业可能受创最重.而最有可能受到冲击的开发商包括上海置业(1207.HK),上海证大(0755.HK),沿海家园(1124.HK),绿城中国(3900.HK),合生创展(0754.HK)和盛高置地(0337.HK)等.

此前消息人士指银监会要求信托公司上报与绿城及关联企业的房地产信托情况,令到这家负债较高,且颇为依赖信托融资的内地开发商股价急挫,令市场对房地产的资金情况的关注升温.绿城中国副主任寿柏年接受路透访问时表示,今年的销售目标难以实现,而公司争取2-3年的时间把净资本负债率降至100%以内.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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