鸿海称山东烟台厂区火警已扑灭

路透台北9月27日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周二表示,位在中国山东省烟台的工厂火警已扑灭.火警原因为顶楼管线失火,并不影响生产线.此火警消息令鸿海股价由升翻跌.

鸿海公司人士并称,没有人员伤亡,且损失将由保险支付.

鸿海收低0.73%,报68.1台币,回吐稍早逾1%升幅.同为富士康(鸿海)集团的富士康国际(2038.HK)午後上涨6.3%,报3.88港元.

中国新浪网报导网站周二引述目击人士指出,富士康(鸿海)集团,位于山东烟台的工厂发生火警.报导的照片显示,在几栋建筑物後冒出黑色浓烟.

富士康位于成都的工厂在今年5月间曾发生爆炸事故,并造成三人死亡.当时市场担心冲击其代工的苹果(AAPL.O)平板电脑iPad2的生产,造成股价大跌.该事件亦让苹果出面调查成都工厂爆炸事故原因.

随着中国劳动力成本的提高,富士康(鸿海)集团总裁郭台铭已表明,计划在三年内于中国引进100万台工业机器人,提升人力附加价值.(完)

--记者 詹颖颐/张雅菁;审校 杨淑祯

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