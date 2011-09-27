不育男性更容易死于心脏病--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透芝加哥9月26日电（记者 Julie Steenhuysen）---美国研究人员周一称，一项历时十年、涵盖13.5万名男性的调查显示，无子女的男性死于心脏病的风险高于有子女男性。
研究人员在《人类生殖》（Human Reproduction）发表了研究报告，他们指出，虽然研究并未显示无子女会导致男性心脏病，但显示不育可能是晚年心脏问题的一个先兆。
斯坦福大学博士Michael Eisenberg称：“有迹象表明，不育可能是预示男性未来健康状况的一扇窗户。”
他表示，不育男性患某些癌症的风险更高，他的团队希望寻找其他证据，以判断不育对男性晚年生活的影响。
研究人员以一项针对50岁以上男性的大型研究为基础。Eisenberg称，他们不确定受访男性是否愿意生儿育女，所以圈定了已婚男性，以“无子女”作为不育的代名词。
他说：“一般来说，多数已婚男性都有机会生育子女。至于究竟是他们和配偶不愿生育，还是有什麽生理问题，我们无从判断。”（完）
编译：张敏 发稿：张家伟
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