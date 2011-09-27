27日盘後分析：盈利效应缺失成调整主因

经过近两日连续下跌後，在昨夜欧美股市回升以及今日亚太区主要股市普遍反弹的提振下，今日A股市场全天呈现缩量弱势反弹走势，沪综指再次回到2400点关口上方，但是节前市场观望情绪仍然浓厚。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过近两日连续下跌後，在昨夜欧美股市回升以及今日亚太区主要股市普遍反弹的提振下，今日A股市场全天呈现缩量弱势反弹走势，沪综指再次回到2400点关口上方，但是节前市场观望情绪仍然浓厚。

受外围市场普遍反弹的影响，今日沪深两市股指纷纷跳空高开，由于中国平安澄清利空传言，金融股表现不俗，带领沪综指重回2400点上方，不过由于题材股整体表现较弱，资金出逃迹象明显，导致市场人气受到冲击，沪综指2400点关口一度得而复失，好在午後权重股力挺大盘，股指震荡回升，尾盘沪综指报收于2415.05点，上涨0.91%。

从技术层面看，连续下跌後市场做空动能得到一定的释放，同时也积累了超跌反弹动能，在外围市场普遍上涨的背景下，大盘出现技术反弹在情理之中，不过量能的再度萎缩为股指後市反弹持续蒙上阴影，面对短线均线系统的压制，在无量的情况下大盘很难有所作为。

笔者认为，目前距离十一长假还有三个交易日，在市场节前维稳预期下，大盘波动加剧的可能性不大，弱势盘整仍将是未来一段时间的主基调。

进入9月份以来，尽管投资者期盼反弹，但是欧债危机蔓延、美国经济数据不佳、国内通胀形势不乐观等因素，还是使得大盘再次形成破位之势，2500、2437点等期望中的支撑位都是无声告破。A股市场之所以走出如此低迷格局，关键原因在于盈利效应的缺失。

首先，投资者的盈利。从3067点调整下来，大盘几乎没有一次像样的反弹，欧债危机、紧缩调控、新股扩容加速等等，最终都成为资金出局的理由，不管是曾经手握话语权和资金优势的基金等机构投资者还是普通的中小散户，在面对上述因素的冲击时都显得毫无招架之力。

其次，上市公司的盈利。市场普遍认为CPI最近两个月已经达到峰值，但是面对通胀居高不下的困境，管理层继续表态调控基调不变，短期而言，政策放松的可能几乎为零。

产品价格的上涨构成制造企业的刚性成本，直接吞噬企业的盈利。在多重因素的共同作用下，三季度乃至全年上市公司业绩增速不容乐观，企业缺失了盈利效应，资本市场也就缺乏了上涨的根本原动力。

最後，市场的盈利。纵然制度欠缺和经济压力使得投资者和上市公司都缺乏盈利效应，但市场本身还存在交易性机会，不过目前看，似乎这一方面也没有预期中的好。

虽然近期盘中不乏热点板块，但是这些板块持续性都较差，也始终不能带来扩散的盈利效应。一次次脉冲式的反弹使得场内外资金不敢轻举妄动，观望成了现在市场的主基调。

由此可见，目前市场的任何一个方面，从构成主体上市公司到参与主体各类投资者再到市场本身，都没有盈利效应出现，市场的弱势格局也就只能维持。而在国际国内经济前景尚不明朗的前提下，未来大盘弱势难改。（完）

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