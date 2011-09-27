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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 27日 星期二 16:23 BJT

沙尔克宣布新主帅

德甲劲旅沙尔克04宣布，荷兰人史蒂文斯将任球队主帅，取代上周因疲劳综合征辞职的主教练朗尼克。史蒂文斯1996-2002年就曾执教沙尔克，此次与俱乐部签约至2013年6月，周二稍晚他将首次带队训练。路透

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