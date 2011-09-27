沪综指缩量微收升 受海外市场提振

路透北京9月27日电---中国股市沪综指周二缩量小幅收高至2,400点上方,受隔夜欧美股市普遍大涨提振,但市场人气仍低迷,成交金额呈进一步萎缩之势.分析人士预计,今日反弹行情料难以持续,国庆长假前股指仍以窄幅震荡为主.

沪综指收报2,415.054点,涨21.871点,或0.91%,昨日该股指收低1.6%至逾14个半月新低.今日A股成交额萎缩至551亿元,昨日为587亿.

第一创业证券分析师郭树华表示,尽管欧洲救市计划提振海外市场走强,但该计划或无法从根本上改变欧债危机,股市反弹料难以持续.另外,由于即将面临国庆长假,投资者料继续保持谨慎.

美国股市周一大涨,有关欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.欧洲股市亦收涨,银行和保险股领涨,因预期政界和央行将采取新行动遏制任何希腊违约导致的危机扩散,提振上述两个板块.受此影响,周二亚洲股市均强劲反弹.

沪深300指数10月合约尾盘报2,637点,涨0.94%,成交量为241,366手.(完)

--发稿 尹媛婷/宿泱韫; 审校 曾祥进

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