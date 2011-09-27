《阳歌专栏》中国赴美上市公司最终还击

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中国赴美上市公司最终还击**

面对会计丑闻在华尔街所引发的信任危机，中国赴美上市公司基本上采取了一种消极态度，但眼下至少有少数公司开始还击捍卫其声誉，这是我乐见的情形。自东南融通财务丑闻今年早些时候掀起在美上市中国概念股诚信危机以来，这些公司只是采取了少量应对措施，当中包括回购股票、派发股息和偶尔的解释，来阻止做空抛盘，保护股价下跌，但他们中的多数公司其实并无任何过错。

眼下，有一家规模较小的、名为希尔威金属矿业SVM.N的公司正采取更积极的态度。该公司对Chinastockwatch.com网站提起诉讼，指控後者散播虚假信息试图压低其股价。希尔威上周在纽约提起诉讼，要求就所造成的损失赔偿1,100万美元，但Chinastockwatch迄今一直否认这些指控。

我对此事了解不多，也不便过多评论，但我认为希尔威一定是认为自己有非常有利的证据，才会发起此项诉讼。此类积极举动至少可以打击规模较小的做空抛盘利用信任危机，通过散布虚假消息来打压个别中国公司股价。

另一家公司开元汽车(AutoChina)AUTC.O因没有按时提交年报，将被从纳斯达克摘牌。该公司发表声明称，正在对摘牌决定进行积极上诉，这与许多其它默默接受摘牌的中国上市公司截然不同。当然，该公司上诉不一定能获胜，我认为开元汽车虽然进行这一努力，最终仍难免被摘牌。但至少该公司为挽回声誉进行了努力，这或许能为在美上市中国公司挽回一些信誉。

一句话：希尔威和开元汽车正对针对他们的不当行为指控作出还击，这是令人欢迎的举动，可为在美上市的中国股票赢回一些信心。（完）

**阿里巴巴网络分拆万网放烟幕弹**

阿里巴巴网络有限公司（Alibaba.com）1688.HK日前发布公告称，公司拟分拆两年前收购的互联网基础设施服务提供商万网（HiChina），後者将赴美上市，其估值颇令人眼红。这是我能想到此时发布公告的唯一原因。目前是两年来首次公开募股（IPO）市场最糟时刻之一，赴美上市的中国企业尤其不受投资者青睐。

让我们来看看相关数据。Alibaba.com是中国最大的B2B电子商务网站，2009年以5.4亿元收购万网股权。《华尔街日报》援引一名消息人士的说法称，万网上市时的市值或高达5亿美元，是阿里巴巴网络收购价的五倍。

我相信，收购万网後，阿里巴巴为其带来了一些协同效应，也对其投入了更多资金，但仅两年价值就增长4倍，我认为，这样的涨幅有点过高。更可能的情况是，阿里巴巴网络觉得不被投资者看好。投资者近几个月抛售其股票，致使该公司市值自7月来缩水近一半，目前约为40亿美元。在中国互联网领域，对于一个领军企业来说，这样的市值非常低。门户网站新浪(SINA.O)目前市值为54亿美元，百度(BIDU.O)及腾讯(0700.HK)的市值分别为430亿美元和370亿美元。

阿里巴巴网络母公司--阿里巴巴集团也面临压力。多家投资机构上周投资阿里巴巴集团，促使其市值高达320亿美元。考虑到阿里巴巴网络可能是该集团最有价值的资产，但其市值仅为40亿美元，我不知道阿里巴巴集团高得离谱的市值从何而来。总而言之，分拆万网的计划看似多半是为了转移投资者对阿里巴巴网络估值的关注。

一句话：阿里巴巴网络有限公司计划分拆万网，目的是为了提升公司落後于行业的估值。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：程芳

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