上海地铁称10号线两列车追尾

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透上海9月27日电---中国上海地铁官方微博周二称,下午因上海地铁10号线新天地站设备故障,10号线两列车在豫园至老西门下行区间发生追尾.
上海地铁的新浪官方微博(www.weibo.com/shmetro)并表示,上海地铁10号线伊犁路站至四川北路站区段目前列车中断运营,豫园站已经采取封站措施.
东方网(www.eastday.com.cn)的报导称,由于新天地站信号故障,上海地铁10号线采用人工调度,导致豫园路站两辆列车相撞,而救护车、警车已抵达现场,一名伤员被抬出後紧急送往附近医院.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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