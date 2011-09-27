特别报道：小小流氓交易员如何让瑞银元气大伤？

记者 Emma Thomasson/Edward Taylor; 编译 张涛/沈以文/隋芬/徐文焰/白云

路透苏黎世/新加坡9月26日电---上周五傍晚时分,就在各路一级方程式车队蓄势待发,准备参加新加坡大奖赛前训练赛的时候,附近的美年丽思卡尔顿酒店门廊一阵骚动.

瑞银集团(UBS)资深高管鱼贯步入玻璃圆顶高悬的大堂,走向金色电梯.这座建筑由曾荣获普利策建筑奖的建筑师凯文・罗奇设计,客房视野开阔,新加坡城市轮廓及滨海湾一览无余.

这些银行家脚步匆匆,无心欣赏旁边Henry Moore、David Hockney和Frank Stella等艺术大师的作品.有些人径直来到先前为客户周末观看赛车而预订的休息厅.门口站着三名新加坡女子,身着红白两色的polo衫,每人手持上面带有UBS标识的牌子,上面写着"欢迎光临,比赛在此开始".

对于瑞银集团执行长格鲁贝尔,甚至整个瑞银集团而言,这更像是路的尽头.该银行董事会当天下午在新加坡开了一个会,讨论旗下一名交易员在伦敦的投资银行部门涉嫌违规交易所造成的23亿美元损失.尽管董事会尚未公开发布这个消息,但它已决定接受格鲁贝尔辞呈,并任命一名临时继任者.

格鲁贝尔决定提前一年左右离职,并不只是对眼前危机的一个回应.这也表明该银行承认,过去两年游说当局不要对银行实施更加严苛监管的努力,因这新近爆出的丑闻而付诸东流.

交易员被控进行欺诈交易,打消了瑞银与华尔街巨头竞争的雄心,也给整个银行业投下了巨大阴影,严厉的新规似乎更加不可避免.67岁的格鲁贝尔辞职後留下的一份备忘录中就曾对员工发出这种暗示.他写道,"我们在伦敦的某个交易员,可能通过未经授权的交易给我们银行造成数十亿的损失,这让我深感震惊.这件事具有世界影响,包括政治影响."

在爆出丑闻之後,瑞士国会差点立刻禁止投资银行业务.其它国家的政府现在更有可能加紧制订监管法规,如沃克尔规定.美国正在讨论该规定,将禁止投资银行从事自营交易;英国提出的方案,将强制要求银行给自己的投资银行业务"划清界限",不得与消费银行业务混杂在一起.

自从2007年以来,瑞银集团和德意志银行等全球性银行已经把资产负债表削减了至少三分之一,而且将进一步剥离风险资产以达到巴塞尔协议III的资本要求.该协议将于2013年开始引入使用.瑞银集团在8月份表示,将裁员逾3,500个职位,以把年度成本降低20亿瑞郎(22亿美元),几乎半数被裁职位属于投资银行部门.

主掌瑞银欧洲业务的埃尔莫提(Sergio Ermotti)接任代理执行长,他周六对记者表示,银行同业必须接受投资银行业"规模将会缩减,而不会扩张.因此任何想从事这行的人,都要接受这个新的变化."

"投行在这个时候出事,真是糟透了,"驻伦敦的银行业猎头专家,Sammons Associates董事长Jonathan Evans表示."因为种种错事,投资银行业最近频频上媒体头条,这则丑闻只会让大众的负面观感更甚."

多数主管在新加坡参加完董事会会议後,决定提早返家.首席营运长柯纳(Ulrich Koerner)和几名同僚在酒店的Chihuly酒廊共饮一瓶白酒,脸色沉郁,压低声音交谈.

一名瑞银的法务顾问在酒店大堂来回踱步,对着黑莓机喃喃自语,"不...不能用黄金降落伞."

当赛车开始在跑道上呼啸飞驰,格鲁贝尔从侧门走进酒廊.他已换了休闲服,穿着黑色polo衫和休闲裤,头发向後梳成他的招牌发式.在他穿过酒廊朝着钢琴走去时,他看到柯纳,并显然松了一口气.他走向坐在一张三人矮沙发上的柯纳,站在他身後笑了起来.

两人用德语交谈,回顾这重要的一天.双方都试图安抚对方,最後柯纳抬起头说,"这一定要讲:你知道如何善用逆境,不是吗?"

格鲁贝尔再次笑了,脸上挂着笑容走向电梯,挥手作别转入走廊,朝着一座称为"落日"的绿色玻璃雕像行去.

路透记者当晚询问格鲁贝尔未来动向,他摇摇头离开.翌日,瑞银发布他的辞职声明.

浏览瑞银与瑞士信贷的资产增减比较表,请点选(link.reuters.com/har93s)

浏览史上流氓交易员造成的损失列表,请点选(r.reuters.com/zad83s)

**惊天巨响**

那通电话是在9月14日(周三)响起的,它最终划上了格鲁贝尔在瑞银职业生涯的句号.当时他正位于苏黎世的瑞银总部办公室,不到一年前被他提拔负责投行的肯基腾(Carsten Kengeter)从伦敦打来电话.据瑞士杂志Bilanz,肯基腾告诉格鲁贝尔,风控人员发现多宗大额的未授权交易.

对高风险次级抵押贷款的押注,曾使瑞银一度差点丧身2008年金融危机.最近才开始重新赢得私人理财富有客户的信任.肯基腾只知道,这些未授权交易让瑞银可能面临巨额新增亏损,或许高达数十亿计美元.

律师与公司高管已在盘问现年31岁的交易员阿多博利(Kweku Adoboli),他五年前以培训生角色加入瑞银,在股票部门工作.一名瑞银内部人士告诉路透,在发现这些未授权交易後,高级经理们一个个目瞪口呆.内控人员进行例行核查,要求说明9月22日将结算的仓位时,发现了这些未授权交易.另一瑞银人士说,这条消息有如"陨石撞地球"一样震撼.

东窗事发後,阿多博利对老板John Hughes自首,後者又报告了自己的上司.一通知完高级经理层,瑞银就将此事告知了英国金融服务监管局(FSA)及瑞士监管机构FINMA.

格鲁贝尔与肯基腾都曾是经验丰富的交易老手,他们知道,已经没有时间可以浪费.他们下令成立一支任务小组,立即结掉阿多博利的未平仓部位.相关人员将小组昵称为"古铜计划".

第二天凌晨一点左右,随着问题严重程度更加明朗,瑞银通知了伦敦警方,阿多博利于三点半左右在瑞银的伦敦总部被捕,并被带到附近的Bishopsgate警局.

几小时後,苏黎世的高管被叫进公司参加一场凌晨危机会议,决定是否公开这件消息.任务小组忙着在亚洲交易时段解除阿多博利的仓位.瑞银一方面必须顾及监管要求,但又担心若惊动市场,亏损可能会更严重.

要通知瑞士股票交易所的话,必需赶在早上七点半之前.阿多博利的未平仓部位中有三分之二已在隔夜时段被结清,损失规模已经很明确,高管们一致认为同意必需要说点什麽了,尤其是阿多博利被捕的消息几乎不可能暪得住.

瑞银媒体部门匆忙准备了一份声明,赶在欧洲市场开盘前五分钟丢出了这枚重磅炸弹,先是用德语,几分钟後又用英语宣布了该消息.声明的开头写道:"瑞银集团发现,投资银行部门的一名交易员进行了未授权交易而造成了损失..."

这是瑞银四天以来唯一一次官方表态,因其在试图厘清这宗交易丑闻的来龙去脉,并关闭该交易员建立的仓位.该行股价重挫,周四早盘暴跌逾10%,终场收在2009年3月以来低位.

银行界人士称,阿多博利建立的仓位已在周五中午前被彻底解除.瑞银董事长威利格(Kaspar Villiger)表示,肯基腾及其团队在迅速行动控制损失方面"表现出色",将他们与三年前法国兴业银行(SOGN.PA)在交易丑闻爆发後处置不力的情况进行对比.当时兴业银行发现柯维尔(Jerome Kerviel)的违规交易後迟疑不决,进一步加重了损失.

**"糟了,我们又出错了!"**

围绕这名违规交易员身份以及相关损失规模的猜测顿时四起.一名伦敦证券部门的银行家表示,当屏幕上打出声明时,交易大厅内鸦雀无声;不过大家很快发现,交易上市交易基金(ETF)小组"不见踪影"很引人瞩目.另一名银行家表示,最初的怀疑目光集中在固定收益部门,就是该部门在2008年时拖累瑞银遭遇重创.

当投资银行部门负责人肯基腾与其他高层管理人士现身,并且迅速巡视伦敦交易部门,以尝试安抚员工情绪时,众人终于意识到,是证券交易部门出了问题.

"我们理解,你们已经被迫在艰难而动荡的市场中努力了一段时间.虽然这个消息令人沮丧,但它不会削弱公司的基本实力."格鲁贝尔在当日发给员工的备忘录中表示.

但此番讲话没能阻止可怕传言在瑞银员工中的散播,这些员工原本已经因为即将来临的裁员行动而焦虑不已."糟了,我们又出错了,"苏黎世一名高级银行家表示,"正在流传的一个笑话是,格鲁贝尔不用裁员3,500人来节省20亿,他本来只要直接裁掉那一个就行了."

有一张照片通过邮件被不断转发,照片中的男人穿着印有瑞银集团标志的T恤衫,上书标语"不是我干的".

Twitter上也传得沸沸扬扬.先爆出来的是阿多博利上司John Hughes的名字,但刚到下午,情况就变得清晰起来,被警方拘留的是证券部门ETF主管阿多博利.Hughes已提交辞呈.

阿多博利在LinkedIn和Facebook等社交网站上的个人主页访问量大增,但几个小时後即被关闭.记者们聚集在阿多博利曾居住的每周租金1,000英镑的公寓外面,从这里走到瑞银大楼仅需几分钟时间.

阿多博利的父亲曾是加纳驻联合国官员.作为交易大厅里为数不多的黑人员工之一,他本人在瑞银也几乎是无人不晓.

这起事件与2008年爆出的法国兴业银行交易员柯维尔违规交易有些类似,当时柯维尔因未授权交易导致法兴亏损67亿美元.去年10月,柯维尔被判处三年监禁.柯维尔与阿多博利在丑闻曝光时都是同样的年纪,并且都从事所谓的Delta 1产品交易,该衍生品紧密追踪标的证券走势,让持有者可以很轻易地建立多种资产类别敞口.

阿多博利的Facebook上有一则留言引发外界谣传,称其亏损可能与汇市剧烈波动有关.9月6日他在Facebook上的最後一则留言这样写道:"需要奇迹出现,"同一天,瑞士央行对瑞郎兑欧元汇价设定上限,震撼市场.

据Tages-Anzeiger日报报导,这可能为"古铜计划"小组争取了更多时间,以结清阿多博利最後未平仓的部位.

**沉重包袱?**

投行业务主管肯基腾离开办公室,前往伦敦东区参加该行赞助的桥梁学院筹款宴会并发表演讲时,只对当时的情况一带而过.瑞银董事长威利格对瑞士报纸NZZ表示,瑞银仍致力于成为一家综合性银行,将核心的财富资产管理和投行业务相结合.

但在瑞银苏黎世总部的人们心情很是苦闷."这宗交易丑闻令财富管理和投资银行之间有了更深的裂痕,使人愈发相信投资银行是沉重的包袱,"一位经理称,"我们都对伦敦那边感到愤怒.後来看到各种关于我们的负面报导,这再度改变了整个气氛.现在大家有一种感觉,就是我们要证明这并不代表瑞银的本质."

瑞银的一位私人银行家对路透记者表示,虽然他对情况没有直接了解,但"我们大家都在问,为什麽肯基腾还在公司呆着."他揣测,可能因为肯基腾还太年轻,太有活力,公司不想让他成为替罪羊.

瑞银原本宣布要对瑞士媒体记者简报说明"Delta One"背景,但之後又取消,可见瑞银内部的混乱程度.

几乎就在同时,阿多博利在伦敦被起诉.在一治安法院上,他被指控两项财务造假罪名,和一项滥用职位欺诈罪名.

瑞银顾问称,瑞银原本计划上周五向市场公示更多信息,但警方决定起诉阿多博利,迫使瑞银保持沉默.瑞银律师指出,任何会明确指向阿多博利的事件详细描述,都会让瑞银有触犯蔑视法庭之虞.

周五收盘时,瑞银股价已收复前日失地的一半,因市场寄望交易丑闻会促使瑞银重组投资银行业务.英国和瑞士监管当局宣布开始联手调查由瑞银偿付的损失,调查为何这些交易当初没有被发现等问题.

瑞银财富管理部门的内部人士对路透表示,有传言称投资银行部门的非财富管理业务可能会被分拆出来上市,尽管那意味着投资银行部门会失去存款的支持.

**巨大的蔑视和哀恸**

随着格鲁贝尔面临的压力与日俱增,瑞银名誉董事长Nikolaus Senn对瑞士电视台表示,他认为格鲁贝尔抵挡不住要求其下台的压力,因为他和董事会对瑞银的所有事情有最终决定权."我不知道格鲁贝尔每隔多久会飞到伦敦,询问负责人相关业务情况,"Senn说.

瑞士第二大党--社会民主党,要求格鲁贝尔离职,该党希望禁止大型银行从事高风险的投行业务."像格鲁贝尔那样,既傲慢又没责任感的经理必须走人,让那些汲取2008年金融危机教训的人取代他们,"该党表示.

格鲁贝尔加入瑞银前,曾担任瑞士信贷CEO,他退休後又于2009年重出江湖,带领瑞银走出困境.这次他似乎想咬紧牙关熬过这场风波.在交易丑闻东窗事发後两天,也就是在上周五晚上,格鲁贝尔如期出现在由瑞银赞助的琉森音乐会上,与合伙人Renate Haeusler肩并肩一道欣赏世界名曲.有意思的是,演奏莫扎特和布鲁克纳名曲的音乐会宣传册名为"巨大的蔑视和哀恸".

"我没有在考虑辞职,"格鲁贝尔在音乐会上对报纸Der Sonntag的记者说,"我对瑞银发生的每件事情负责.但如果你问我是否觉得愧疚,我的回答是'不'."

随着市场在周末期间休市,格鲁贝尔及其部下得以从容起草下一份备忘文书.媒体事务团队周日被召集到苏黎世瑞银总部办公室,经过几番斟酌,于下午4点对外发布了一份措辞谨慎的声明.瑞银称,违规交易导致23亿美元损失,涉案交易员在三个月期间,通过在内部系统建立虚假对冲仓位,隐瞒了对多种指数期货"未经授权的投机交易"."我们已控制住这些未授权交易带来的风险,股票业务再度在先前界定的风险限度范围内正常运作,"瑞银表示.

这份声明没有正面回答许多大家关心的问题.比如,这些违规交易怎麽能持续这麽长时间却未被发现?瑞银内部人士称,审计人员早在7月就开始提出疑问.最引起注意的,是那些使用瑞银其它业务来掩盖阿多博利部位的交易.这类所谓的"内部期货"交易不需要核实.

瑞银一位要求匿名的内部人士指出,审计人员调查期间,阿多博利中途有转向使用上市交易基金(ETF)的期货结算交易.一些银行在结算日之前不会要求核实这类交易.据称阿多博利很清楚这类交易,并且在系统上以交易对手建立这些交易,或许才得以瞒天过海,让系统误认为他伪造的对冲仓位是真实存在的.

**在新加坡就去意已定**

次日,格鲁贝尔打点行装前往亚洲,瑞士议会则举行辩论,辩论焦点是要求国内大银行持有比国际竞争对手更多的资本金的计划,以防止2008年政府援助瑞银的情形重现.最新爆出的这宗交易丑闻,必然会使要求加强监管的声浪升高.

董事长Villiger称,格鲁贝尔在新加坡就决定辞职,尽管董事会要求他至少再留任六个月,以帮助实现CEO工作的顺利交接.Villiger否认格鲁贝尔是主动请辞,并否认丑闻调查或传闻瑞银最大股东--新加坡政府投资公司(GIC)施压,促成了格鲁贝尔辞职.

格鲁贝尔与瑞银董事会的治理和提名附属委员会交流过想法,该委员会成员包括Villiger,摩根士丹利前财务长David Sidwell和ABB前财务长Michael Demare.

Villiger说,"我们对于什麽有益和无益于瑞银进行了非常漫长且激烈的讨论,最後我们觉得他不想收回决定,我们只好尊重他的选择."

德国央行前总裁韦伯(Axel Weber)7月被提名在2013年接任Villiger的职位.他最初努力想远离这场风波.但是一位银行界高层消息人士透露,韦伯现在与瑞银的每一个战略决定都脱不了干系,虽然都还只是非正式的形式.他出席了在新加坡举行的董事会会议.韦伯已请求德国央行允许他提前接任瑞银董事长一职.

"这真是场灾难.从1998年起,瑞银换了六个CEO.管理层像是在骑旋转木马,"一位曾在瑞银供职的资深瑞士银行家称."他们有如此强大的品牌,但问题就出在公司治理方面:高层变动太过频繁,董事会不够强势."

鉴于存在诸如此类的种种问题,瑞银想要擦亮刻有象征"信心、安全、谨慎"三把钥匙的企业标志,可能需要一段时日.(完)

--译文审校 程琳/蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。