中兴Blade智能手机销量超500万部

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透9月26日电---中兴通讯(000063.SZ)周一表示，该公司明星机型Blade智能手机销量超过500万部。日前中兴通讯获得中国联通(0762.HK)(CHU.N)200万部的订单。
Blade是中兴通讯大举进军智能手机市场的关键机型。该机型使用谷歌(GOOG.O)安卓系统，消费者对廉价智能手机迅速增长的需求令其受益。
市场研究公司CCS Insight分析师杰夫・布雷伯(Geoff Blaber)表示：“中兴在推动安卓系统低成本手机增长方面走在前列，并且是推动安卓手机价格下降的重要角色。”
“中兴对既有智能手机制造商构成重大挑战。低廉的价格意味着，很少有制造商能有如此规模在这一颇具前景的行业盈利。”
Blade采用600MHz处理器，3.5英寸电容触摸屏。该机型在芬兰等欧洲多国畅销。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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