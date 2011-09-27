中兴Blade智能手机销量超500万部

路透9月26日电---中兴通讯(000063.SZ)周一表示，该公司明星机型Blade智能手机销量超过500万部。日前中兴通讯获得中国联通(0762.HK)(CHU.N)200万部的订单。

Blade是中兴通讯大举进军智能手机市场的关键机型。该机型使用谷歌(GOOG.O)安卓系统，消费者对廉价智能手机迅速增长的需求令其受益。

市场研究公司CCS Insight分析师杰夫・布雷伯(Geoff Blaber)表示：“中兴在推动安卓系统低成本手机增长方面走在前列，并且是推动安卓手机价格下降的重要角色。”

“中兴对既有智能手机制造商构成重大挑战。低廉的价格意味着，很少有制造商能有如此规模在这一颇具前景的行业盈利。”

Blade采用600MHz处理器，3.5英寸电容触摸屏。该机型在芬兰等欧洲多国畅销。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。