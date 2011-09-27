国际劳工组织称G20成员国明年就业形势严峻

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透日内瓦9月26日电(记者 Tom Miles)---国际劳工组织(ILO)在周一发表的研究报告中称，如果各国政府不调整政策，世界主要经济体将在明年年底前出现“大规模就业机会短缺”局面。
国际劳工组织在报告中称，自2008年金融危机爆发以来，二十国集团(G20)已损失了2,000万个就业岗位。
这份报告由国际劳工组织和经合组织(OECD)共同起草，主要是为周一在巴黎举行的二十国劳工部长会议而准备。
报告称，按照目前增长率，短期内很难恢复这些就业岗位，而且在明年年底前，就业岗位短缺有翻倍风险。
国际劳工组织总干事胡安・索马维亚(Juan Somavia)在声明中称：“我们现在必须采取行动，扭转就业增长放缓的趋势。”
“创造就业机会应成为首要宏观经济目标。”
国际劳工组织称，自2010年以来，二十国集团的就业人数增长了1%，但年增长需达到1.3%，才有望在2015年前恢复到危机前的就业水平。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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