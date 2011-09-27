人人网将以8,000万美元收购56.com

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海9月27日电---中国社交网络运营商人人网(RENN.N)宣布,将以8,000万美元收购在线视频网站56.com.
"对56.com的收购将帮助人人网进一步满足用户通过我们的社交网络记录和分享生活的需求,"人人网首席执行官陈一舟在声明中称.
陈一舟稍後在接受路透采访时称,人人网对更多收购机会持开放态度.今年稍早人人网在美国市场上市.
"我们寻找那些将为我们的策略带来技术和网络接入的公司和新兴企业,"他说.
"我们进行的任何收购都必须与人人网的社交网络平台策略紧密相关,"陈一舟称,并补充说该公司目前没有进行具体交易.
56.com总部位于广州,成立于2005年,这是一家视频分享网站,用户可以上传、观看和分享视频.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
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