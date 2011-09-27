中国食品安全整治行动抓捕2000余人

路透北京9月26日电---据新华社周一报导，中国开展打击非法添加和滥用食品添加剂专项整治工作五个月来，抓获犯罪嫌疑人2,000余名，取缔、关闭各类违规违法企业5,000余家，查获大批问题产品。

新华社引述国务院食品安全委员会办公室负责人的话称：“前一阶段，专项整治工作取得了一定成效，但这还只是个开始。”

“对前一阶段专项整治工作成绩不能估计过高，决不能有丝毫麻痹大意和松懈，要看到食品安全问题的复杂性、长期性，时刻保持高度警惕。”

“在认真总结前一阶段工作的基础上，继续加大整治力度，始终保持高压态势，不给违法犯罪分子任何可乘之机。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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