中国食品安全整治行动抓捕2000余人

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京9月26日电---据新华社周一报导，中国开展打击非法添加和滥用食品添加剂专项整治工作五个月来，抓获犯罪嫌疑人2,000余名，取缔、关闭各类违规违法企业5,000余家，查获大批问题产品。
新华社引述国务院食品安全委员会办公室负责人的话称：“前一阶段，专项整治工作取得了一定成效，但这还只是个开始。”
“对前一阶段专项整治工作成绩不能估计过高，决不能有丝毫麻痹大意和松懈，要看到食品安全问题的复杂性、长期性，时刻保持高度警惕。”
“在认真总结前一阶段工作的基础上，继续加大整治力度，始终保持高压态势，不给违法犯罪分子任何可乘之机。”（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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