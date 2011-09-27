中国部分地方政府将自主发债--消息

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
* 中国地方政府试水自主发债,首批金额约300亿元
* 首批自主发行政府债的包括上海、浙江、广东、深圳
* 各地经济水平有别,自主发债利率料将分化并明显高企
路透上海9月27日电---中国地方政府自主发债有望开闸.多名消息人士周二透露,中国财政部计划将约300亿元人民币的地方政府债交由部分地方政府自主发行,这将改变此前地方政府债发行均需要由财政部代发的情况.
一位了解情况的消息人士对路透称,是次自主发债的地方政府暂定为上海、浙江、广东和深圳.
兴业银行固定收益分析师郭草敏认为,此举系中国在试水市政债发行,"只要在财政信息的披露上能够做的比较到位,基本上就相当于美国的市政债了."
路透尝试与财政部联系,但暂未获得相关评论.
根据中国《预算法》规定,除法律和国务院另有规定外,地方政府不得发行地方政府债券.而经济快速发展及基础设施建设等资金需求巨大,地方政府不得不通过设立各种融资平台来弥补资金缺口,这类融资平台一般由地方政府提供担保,这反而造就了庞大的地方政府隐性债务,并加剧了地方债务的不透明.
直至2009年,为应对国际金融危机,国务院特别批准地方政府发行债券,并列入省级预算管理,但需要由财政部代理发行.
据审计署审计,截至2010年底,全国地方政府性债务馀额107,174.91亿元人民币,其中,政府负有偿还责任的债务67,109.51亿元,占62.62%;政府负有担保责任的或有债务23,369.74亿元,占21.80%.
**发行利率料高企**
郭草敏指出,地方政府债此前经由财政部代理发行,市场普遍认为这意味着中央财政为其提供担保,其信用等同于国债.
而交由地方政府自主发行後,市场必然会根据不同地区的经济运行情况、财政收入情况来区分信用等级和风险,"发行利率可能会大幅高于此前",他指出.
此外,在央行持续的紧缩政策下,目前市场流动性紧张,金融机构资金链较为脆弱,加上地方政府债流动性不佳,均是可能推高地方政府融资成本的因素.
中国财政部今年以来已经代理发行地方政府债券共计1,416亿元人民币.2009年和2010年政府代发的地方债发行规模均为2,000亿元.(完)
--发稿 曾菱/钟华/毕晓雯; 审校 屈桂娟
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