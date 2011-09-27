铁道部企业债发行推迟至十一後

* 铁道部200亿元企业债发行推迟至10月12日--消息

* 原计划9月28日招标发行

* 推迟发行是因避开季末资金紧张期--业内人士

路透上海/北京9月27日电---为避开季末资金紧张的非常时期,中国铁道部企业债发行推迟.四位消息人士周二向路透表示,铁道部今年首期额度为200亿元人民币的企业债,将由9月底推迟至十一国庆长假後发行,预计招标发行的时间为10月12日.

一位了解情况的消息人士对路透称,"发行日程变更,最新日程为10月11日公告,12日发行,13日缴款."该期企业债原计划于9月28日发行,发行品种包括七年期和20年期.

业内人士表示,推迟发行是因为要避开季末资金紧张的时期."月底,资金很紧张...都在抓贷存比."与此次发行相关的一位交易人士称.

华南一券商交易员指出,"现在信用债走得太差了...中长端的信用债,尤其是企业债没有买盘."

他并指出,在季末发行新债不是一个好时机,况且目前市场情况欠佳,投资者购买意愿一般.其中七年期品种的交易机会本来就不多,只是银行、保险机构满足配置需求会购买.所以推迟发行是对的.

是次债券的牵头主承销商为国泰君安证券,联合主承销商包括中金公司等.募集资金将用于新建哈尔滨至大连铁路客运专线、新建大同至西安铁路、新建石家庄至武汉铁路客运专线等.

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.

今年年初至今,铁道部已在银行间债市累计发行短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和超短期融资券(SCP)共计1,400亿元.目前至年底前还有总额350亿元的SCP待兑付.

中国债券信息网数据显示,铁道部2010年发了四期企业债共计800亿元,期限分为10年和15年.其中15年期品种最高票面利率为4.39%;10年期品种的最高票面利率为4.35%.(完)

--发稿 冉莹/康熙泽; 审校 屈桂娟

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